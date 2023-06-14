مزاد حكومي جديد للسيارات بـ سفاجا والعريش في هذا الموعد.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري ، تابع لجهات حكومية .

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الأحد الموافق 25 يونيو الجاري ، تابعة لجمرك سفاجا والعريش ، ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

أما عن السيارات المشاركة فى مزاد سيارات جمرك سفاجا الهيئة ، 2 تويوتا كورولا XLI موديل 2010، تويوتا كورولا XLI موديل 2009، تويوتا كورولا 2011، فورد موستانج 2005، تويوتا برادو لاندكروزر 2005، مرسيدس E240 موديل 2002، BMW 730 LI موديل 2008، BMW 520 موديل 1998، ميتسوبيشي جرانديز ، موتوسيكل هوجان، 8 تكاتك.

بينما مزاد جمرك سفاجا الصوامع والمستودعات، فيضم 2 أتوبيس مرسيدس MCV 400 موديل 2015، دودج تشارجر موديل 2006، و مزاد سيارات جمرك العريش، يحتوى على تويوتا بيكنيك 7 موديل 1998، ميتسوبيشي بيك أب 2009، ميكروباص ايسوزو 1993، تويوتا بيك أب 1995، جيب شيروكي ، مرسيدس موديل 1998.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .