عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزيرالدفاع يلتقي
وزيرالدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "أمبروز لويجى لوفوما" وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

العلاقات العسكرية المصرية الزامبية

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية  زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية , معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

تعاون عسكري مشترك

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عدد من الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة  .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى زامبيا لفريق أسامة عسكر القوات المسلحة وزارة الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

زواج عرفي ومخدر في العصير.. إعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الأهلي يتجنب الوداد.. الكشف عن نظام بطولة دوري السوبر الإفريقي

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

ذي الحجة.. ما يقوله المسلم عند رؤية الهلال 10 كلمات فيها ثواب عظيم

خطأ كارثي في أعياد الميلاد يسبّب أمراضًا خطيرة

يصل لـ65 عامًا فى يوليو 2040..رفع سن المعاش بـ قانون التأمينات الجديد

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

فيديو أغضب الملايين| شاب يوثّق وفاة والده لحصد المشاهدات .. ماذا فعل؟

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش يوناني| بمذاق لا يقاوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

نشر فيديوهاته من أول احتضاره حتى وصوله للقبر.. شاب يغضب الملايين بسبب والده

شهريار الفن.. حلمي بكر تزوّج 13 مرة وأنجب في الثمانين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ