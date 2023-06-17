إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "أمبروز لويجى لوفوما" وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية.

العلاقات العسكرية المصرية الزامبية

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية , معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

تعاون عسكري مشترك

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عدد من الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك