رجال الصحافة والإعلام يقدمون العزاء في الكاتب عاصم حنفي

أقيم عزاء الكاتب الصحفي عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روز اليوسف، مساء اليوم السبت، في مسجد عمر مكرم بالتحرير، وسط حالة كبيرة من الحزن التي سيطرت على أسرة الراحل وجميع الحضور.

وحرص علي تقديم العزاء كلا من الإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، والإعلامي حمدي رزق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمى، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، العزاء وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم وفاروق حسني.

يُذكر أن الكاتب الصحفي عاصم حنفي، مدير تحرير مجلة روز اليوسف، قد رحل عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي.