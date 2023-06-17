دعاء ذي الحجة للأبناء .. أحب الأيام إلى الله

دعاء ذي الحجة للأبناء ، ورد حديث شريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بليلة القدر، ودعاء ذي الحجة للأبناء نحرص عليه حتى يحفظ الله أبنائنا ويكونوا في معية الله عز وجل، وأن يرزقهم التوفيق، فهم فلذة الأكباد، وأعز ما يملكه الإنسان في حياته أبنائه ونحن في الأيام العشر ..نشكرك ياربنا على تمام إنعامك وجميل إكرامك فحمدك يا ربنا نعمة تستحق الشكر وقد تعددت أبواب الحمد والشكر ، وفيما يلي دعاء ذي الحجة للأبناء



ويستحب أن نقول في دعاء ذي الحجة للأبناء اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وأجعل ذلك خيرا لي ولهم..



اللهم إني أستودعك ذريتي يامن لا تضيع عنده الودائع، من كل آفه وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر عين كل حاسد وغل كل حاقد ومن أصدقاء السوء.



اللهم اغفر ذنوبنا في الأيام العشر أجمعين واغفر للمشتاقين وأقبل الطائفين والعاكفين واكتب ثواب حج هذا العام لأمة حبيبك المسيئين منهم قبل المحسنين جبرا لخاطر حبيبك المصطفي يارب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم

اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول أو عمل، وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أو عمل.

كما يمكن أن نقول في دعاء ذي الحجة للأبناء اللهم شفّع فيهم نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمآ بعدها أبدًا.



اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم، اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

-اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

- اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.



دعاء ذي الحجة مكتوب

دعاء ذي الحجة مكتوب، أفضل ما يقدمه المسلم طوال شهر ذي الحجة أداء فريضة الحج وإن لم يكن من الحجاج عليه اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة من تهليل وتكبير وصيام يوم عرفة والإكثار من الذكر في يوم عرفة والحرص على شعيرة الأضحية ان استطاع روي عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ..ودعاء ذي الحجة مكتوب فيما يلي.



الحمد لله على كل ضرر مس قلبي وضيق قد أثقل صدري ووجعًا قد زاد همي، اللهم إنا نسألك بموجبات رحمتك، وبعزائم مغفرتك، نسألك يا الله السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز يا الله بالجنة، والنجاة من عذاب النار، أعوذ بك يا الله من شر نفسي ، و من شر الشيطان الرجيم ومن شركائه ، وأن أقترف على نفسي السوء ، أو أجره إلى المسلمين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار ، اللهم اجبر خواطرنا بفرج قريب ومغفرة واسعة … إنك سميع قريب.

-ويستحب أن نقول في دعاء ذي الحجة مكتوب الحمد لله في سري وعلني وفي حزني وسعادتي والحمد لله عما غاب عن بالي والحمد لله على نعمه فضائله و أنعم الله علينا في الحمد لله والشكر لله اللهم إني نحمدك ونشكرك على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك رب العرش العظيم سبحانك والحمد لله رب العالمين.

-اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.



اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، يا الله، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم حسبي الله لما أهمّني،

-اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

- قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».والتسبيح في الركوع والسجود سنَّة من سنن الصلاة، والأصل فيه أن يكون ثلاثًا لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» رواه أبو داود.



دعاء شهر ذي الحجة مكتوب وقصير

- دعاء شهر ذي الحجة مكتوب وقصير، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأتَ، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟" فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: "يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ".. تلك أمثلة بسيطة على أهمية الدعاء، لذا يستحب أن تكون هذه الكلمات دعاء شهر ذي الحجة مكتوب وقصير.



ونقول في دعاء شهر ذي الحجة مكتوب وقصير اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

- بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله ممّا أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم.



