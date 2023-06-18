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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلات «مدحت والكبار» في دار الأوبرا غدا

مدحت صالح
مدحت صالح

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين 19 يونيو بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

ويحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.
 

أخر حفلات مدحت صالح فى الأوبرا 
وكانت آخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية شهر رمضان الماضي حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة  ومنها  ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.
 

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حفلات دار الأوبرا 
وتشهد دار الأوبرا خلال هذه الفترة تقديم العديد من الحفلات لمطربين من مختلف الجنسيات أخرهم حفل هبة طوجي الذي أقيم مساء  الجمعة.

الأوبرا المصرية اعمال الموسيقي العربية الدكتور خالد داغر رئيس الدكتور خالد داغر النجم مدحت صالح

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