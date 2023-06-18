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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي أحمد علي: تصدرنا للمشهد في 25 يناير أزعج الإخوان

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي ، إنه عندما صور تنحي مبارك، اكتشف أن هذه هي البداية وليست النهاية، لكنها كانت بداية مظلمة، حيث تم اختطاف الثورة بالكامل، كما أن هناك أصدقاء لهم كان يتم اختطافهم ورميهم في القمامة، كما كان يوجد اعتقالات في نفق المترو بالإضافة إلى وجود تعذيب، ودخلنا إلى كارثة، عندما كان شخص مثل محمد البلتاجي هو من يحكم ويخرج ومن يدخل، وبالتالي اكتشفت أن هناك بداية أخرى شبه كارثية”.


وأضاف مجدي أحمد علي، خلال لقاء ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news: "صورت هذه المشاهد كنواة أو بذرة لفيلم، لكنني لم أكمله، لأن الأحداث قد سبقتني، وكنت أسأل نفسي كثيرًا "هل أنا مصوراتي؟"، لأنني كنت داخل القصة ولست خارجها، كما أننا كنا كل يوم نعمل منصة داخل ميدان التحرير ونأتي بعلي الحجار وأشعار صلاح جاهين وعزة بلبع، كنا نغني في الميدان على ناصية قصر النيل".

 

أغلقوا قصر النيل


وتابع: “أتذكر عندما هزمنا الإخوان في البداية أغلقوا قصر النيل وعملوا أسلحة عبارة عن منجنيق، وكان على عينهم إننا نبقى في الصورة، أو أي حد غيرهم يكون في الصورة، وكانوا ينظرون إلينا بغرابة شديدة جدًا، كما كانوا منزعجين ومندهشين بأن يكون هناك من يكونوا ضد النظام وضد الإخوان في نفس الوقت، وقد كان الفرز صعبًا في هذا التوقيت”.

مجدى أحمد على محمد الباز اسلحة الإخوان مبارك

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