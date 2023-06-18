الكينج.. عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

حرص عبد الله السعيد كابتن بيراميدز على تهنئة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر عبد الله السعيد، صورة له رفقة محمد صلاح عبر حسابه علي إنستجرام، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد الكينج".

وأتم محمد صلاح نجم ليفربول، عامه الـ 31 الخميس الماضي، حيث إنه من مواليد يوم الخامس عشر من يونيو 1992.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي احتفل الخميس الماضي، الموافق 15-6-2023،، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.