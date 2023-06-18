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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسما شريف منير تتصدر الترند برقصة و4 أبراج خادعة عاطفيا

شذى حسون
شذى حسون

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

4 أبراج هيخدعوك عاطفيا بسهولة .. احذر منهم

الخداع العاطفي واحد من أبرز أسباب الانفصال بين المرتبطين أو المخطوبين، ويتمكن بعض مواليد الأبراج من الخداع العاطفي أكثر من غيرهم من المواليد، وخاصة من الرجال.

أستاذ بالعلوم البحرية يحذر: لحم سمك القرش ضار بالصحة

قال الدكتور محمود دار أستاذ البيئة البحرية والجيولوجيا البحرية بالمعهد القومي للعلوم البحرية، إن هذا النوع من أسماك القرش يتواجد في بيئته الطبيعية في البحر الأحمر في المياه العميقة، نوع سمكة Tiger shark .

هل يمكن الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط عند شراء لحم العيد؟

طرح الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي سؤال بخصوص شراء لحم العيد وهو هل يمكنني الاعتماد على تاريخ الصلاحية فقط عند شراء لحم العيد؟.

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

تصدرت أسما ابنة الفنان شريف منير التريند بعد رقصها أمام الجمهور خلال تكريم والدها من مجلة he.

وتتميز ابنة شريف منير، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

خست 20 كيلو .. صور أثارت الجدل لـ شذى حسون

تصدرت الفنانة شذى حسون، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد كشفها عن سر خسرتها ٢٠ كيلو من وزنها فى فترة قصيرة.

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