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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

أسما شريف منير
أسما شريف منير

تصدرت أسما ابنة الفنان شريف منير التريند بعد رقصها أمام الجمهور خلال تكريم والدها من مجلة he.

وتتميز ابنة شريف منير، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد ابنة شريف منير في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أسما شريف منير على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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ابنة الفنان شريف منير ابنة شريف منير الفنان شريف الفنان شريف منير

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