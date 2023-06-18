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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج هيخدعوك عاطفيا بسهولة .. احذر منهم

صدى البلد

الخداع العاطفي واحد من أبرز أسباب الانفصال بين المرتبطين أو المخطوبين، ويتمكن بعض مواليد الأبراج من الخداع العاطفي أكثر من غيرهم من المواليد، وخاصة من الرجال.

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج الذين يتمكنون من الخداع العاطفي بسهولة.

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1- برج الحمل

يتمكن برج الحمل خاصة الرجل من خداعك بسهولة، من خلال الكلام المعسول أو من خلال استخدام بعض المواقف الإنسانية التي تجذب البنات.

2- برج الثور

ايضا برج الثور من المواليد البارعة في الخداع العاطفي، حيث يستخدمون كل المهارات حتى يتمكن للوصول إلى قلب الفتاة بسهولة.

3- برج العقرب

كما مواليد العقرب يستطيعون الوصول إلى قلب الفتاة من خلال بعض الحركات الخيالية والمواقف الرجولية.

4- برج الأسد

أما عن برج الأسد فإنه يبحث دائما عن الفتاة المطيعه التي توافقه كل الامور دون نقاش حتى يتمكن بخداعها بسهولة.

الأبراج حظك اليوم مواليد العقرب برج الحمل برج الثور برج العذرا برج العقرب

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