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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز قائمة رعب في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية نتائج فرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بفوز قائمة عطاء بلا حدود كاملة برئاسة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية .

شهدت الانتخابات تنافس 9 مرشحين على 8 مقاعد وبدأت عملية الإقتراع من الساعة التاسعة صباحا فى 8 لجان داخل المحافظة وذلك عقب استبعاد 3 مرشحين من السباق الإنتخابى نظرا لكونهم أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ .

أجريت الانتخابات فى 8 لجان واحدة رئيسية واللجان الأخرى فرعية وجاء توزيعها كالتالي لجنة رقم 14 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة الرياضى وتشمل ناخبى بندر ومركز المنصورة

 ولجنة رقم 2 ومقرها النادى الإجتماعى باستاد المنصورة وتشمل باقى ناخبى بندر ومركز المنصورة

 كذلك لجنة رقم 3 ومقرها مجلس مدينة طلخا وتشمل ناخبى بندر ومركز طلخا وبندر ومركز بلقاس وبندر ومركز نبروه والستامونى وجمصة

 ولجنة رقم 4 ومقرها قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين وتشمل ناخبى بندر ومركز السنبلاوين وبندر ومركز تمى الأمديد وبندر ومركز أجا

 ولجنة رقم 5 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة ميت غمر وتشمل ناخبى بندر ومركز ميت غمر

 وايضا لجنة رقم 6 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة دكرنس وتشمل ناخبى بندر ومركز دكرنس و بنى عبيد و شربين .

 ولجنة رقم 7 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة منية النصر وتشمل ناخبى بندر ومركز منية النصر والكردى .

 ولجنة رقم 8 ومقرها الوحدة المحلية لمجلس مدينة المنزلة وتشمل ناخبى بندر ومركز المنزلة والجمالية والمطرية وميت سلسيل .

وجاءت نتيجة الأصوات بحصول أحمد إبراهيم رعب على عدد ١٧٦٠ صوت، و مدحت الفيومى على ١٧٥١ صوت، و سامى سلطان على ١٧٦٧ صوت، و حاتم المير على ١٧٧١ صوت، و السيد حمد التهامى على ١٧٧٣ صوت، و أشرف محسن على ١٧٧١ صوت، و حسن الحنفى على ١٧٦٧ صوت، و محمد جاد على ١٧٥٧ صوت .

وسوف يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين ٨ أعضاء آخرين ليكمل النصاب القانوني للمجلس ١٦ عضوا.

وجاءت أعلى اللجان تصويتا لجنة رقم ٤ ومقرها قاعة أم كلثوم بمدينة السنبلاوين بإجمالى حضور ٦١٨ ناخب، تليها لجنة رقم ٥ ومقرها مجلس مدينة ميت غمر بإجمالى حضور ٤٧٣ ناخب، تليها لجنة ١ و٢ ومقرها ستاد المنصورة بإجمالى حضور ٣٧٤ ناخبا .

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