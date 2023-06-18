حازم إمام يطالب أيمن عبد العزيز بعدم التحدث للإعلام

بعد تصريحاته ضد لاعبي الأهلي..

طلب حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد للجهاز الفني لمنتخب مصر، بعدم التحدث للإعلام بعد تصريحاته حول غياب التركيز في المنتخب بسبب احتفالات لاعبي الأهلي ببطولة أفريقيا.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك: "طلب حازم إمام بشكل ودي من أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعدم التحدث للإعلام عن المنتخب خلال الفترة المقبلة، بسبب تصريحاته بعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد تعادله بنتيجة 1-1 في الدار البيضاء بإياب الدور النهائي يوم الأحد الماضي.