عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دب ضخم يهجم على أمريكي أثناء تناول القهوة أمام منزله

هجوم دب على رجل امريكي
هجوم دب على رجل امريكي

هاجم دب ضخم رجل أمريكي أثناء تناوله القهوة أمام منزله في مدينة اريزونا، مما أدى إلى إنهاء حياة الدب بسلاح أحد الجيران، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

txt

بدأها رشيد وقلده آخرون.. جزائري يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة

txt

شلل مروري تام.. الصراصير تغزو مدينة أمريكية

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، تفاجأ العجوز ستيفن جاكسون، البالغ من العمر 66 عاما، بهجوم دب أسود ضخم، بينما كان يشرب قهوته الصباحية، ويجره لمسافة بلغت 22 مترا.

وحاول جيران جاكسون إيقاف الدب عن جره، وذلك بإطلاق أبواق سياراتهم، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبعدما فشلت محاولات الجيران في تشتيت انتباه الدب، قرروا قتله بسلاح ناري.

ووفق تقارير فإن المنطقة التي قتل فيها جاكسون لم تشهد مثل هذه الهجمات منذ منتصف الثمانينيات.

وأرجعت السلطات سبب هجوم الدب إلى نقص الغذاء في الغابة التي يعيش فيها، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطعام في مناطق سكنية.

وحثّت السلطات الأهالي في المنطقة على عدم إطلاق النار على الدببة ما لم يروا تهديدا وشيكا تجاههم من جانبها.

 

أريزونا القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

موضوعات متعلقة

شلل مروري تام.. الصراصير تغزو مدينة أمريكية

بدأها رشيد وقلده آخرون.. جزائري يتزوج من فتاتين في ليلة واحدة

انتهكت الاتفاق.. الممثل كيفن كوستنر يتهم طليقته بالاستيلاء على منزله الفاخر

غذاء خاص.. أخصائية روسية تنصح بتلك الأطعمة للحفاظ على صحة القلب

يثير أسئلة أخلاقية جادة | القصة الكاملة لـ جنين بشري بمواد صناعية

الذكاء الاصطناعي يساعد مريضًا بـ الشلل على التعافي

تشوه في المخ.. نجاح جراحة نادرة لطفل داخل رحم الأم

تحذير للطلاب من الاعتماد على الذكاء الصناعي في هذا البلد

ترشيحاتنا

العلاقات المصرية الأوروبية.. ماذا يفعل جوزيب بوريل في مصر؟

إصابة 12 شرطيًا فرنسيًا خلال اشتباكات مع متظاهرين‎

أحمد عادل ميسي على طاولة الزمالك

خبير بيئي: 44 نوعا من أسماك القرش والحيتان في البحر الأحمر

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

صديق الشعراوي: الشيخ الراحل كان وسطيا وليس لديه أفكار متطرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ