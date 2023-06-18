دب ضخم يهجم على أمريكي أثناء تناول القهوة أمام منزله

هاجم دب ضخم رجل أمريكي أثناء تناوله القهوة أمام منزله في مدينة اريزونا، مما أدى إلى إنهاء حياة الدب بسلاح أحد الجيران، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، تفاجأ العجوز ستيفن جاكسون، البالغ من العمر 66 عاما، بهجوم دب أسود ضخم، بينما كان يشرب قهوته الصباحية، ويجره لمسافة بلغت 22 مترا.

وحاول جيران جاكسون إيقاف الدب عن جره، وذلك بإطلاق أبواق سياراتهم، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبعدما فشلت محاولات الجيران في تشتيت انتباه الدب، قرروا قتله بسلاح ناري.

ووفق تقارير فإن المنطقة التي قتل فيها جاكسون لم تشهد مثل هذه الهجمات منذ منتصف الثمانينيات.

وأرجعت السلطات سبب هجوم الدب إلى نقص الغذاء في الغابة التي يعيش فيها، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطعام في مناطق سكنية.

وحثّت السلطات الأهالي في المنطقة على عدم إطلاق النار على الدببة ما لم يروا تهديدا وشيكا تجاههم من جانبها.