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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. صبا مبارك تستعرض جمالها

صبا مبارك
صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بدت صبا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الفوشيا، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت صبا تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.
 

آخر أعمال الفنانة صبا مبارك على المستوى الدرامى مسلسل « ليلة السقوط» والذى عرض فى دراما رمضان 2023 ، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه، أما الفنان آسر ياسين فينتظر عرض فيلمه «شماريخ» في موسم الصيف، ويشاركه فى العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالى حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي.

العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج أحمد فهمى وهانى نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي، وشارك آسر فى رمضان الماضى بمسلسل الكتيبة 101 إلى جانب عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحى عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، كما عُرض له مسلسل الثمانية فى يونيو الماضى وشاركه البطولة خالد الصاوى إخراج أحمد مدحت.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٨_٠٥٠١٥٥

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