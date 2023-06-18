بإطلالة كاجول.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة كاجوال متميزة، ومعتمدة علي المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

شاركت الفنانة درة متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكانت درة قد ظهرت بإطلالة رومانسية برفقة زوجها ، مما حازت علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

ويشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعي، ومصطفى أبوسريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدي هيكل، وحسنى شتا،ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامروأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.