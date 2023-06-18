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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: دور الشباب قبل عهد الرئيس السيسي كان «ديكوري».. فيديو

الدكتور محمد عمارة
الدكتور محمد عمارة

قال الدكتور محمد عمارة، عضو  مجلس الشيوخ، إن الشباب هم الطاقة الديناميكية التي تحرك الوطن، وهم يمثلون حوالي 65% من الشعب المصري، متابعا: "الأمة التي شبابها غير معد بشكل جيد تعتبر أمة خاملة".

وأضاف "عمارة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن تمثيل الشباب كان في السابق "ديكوري" ولا يوجد إعداد لهم، ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تمكين حقيقي للشباب، وتأهيلهم، فضلا عن مؤتمرات الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب.

وأوضح أن جلسة الشباب بالحوار الوطني كانت ثرية جدا، وتمحورت حول ريادة الأعمال، ووضع تعريفات معينة لرائد الأعمال، ووضع بيئة تشريعية مناسبة.

وأشار إلى أن جميع مخرجات الحوار الوطني لها مساران، إما مسار تنفيذي، أو مسار تشريعي يحاتل للبرلمان بغرفتيه.

ولفت إلى أن جيل الفئة "Z" الذي يبدأ من مواليد عام 1998 هو جيل واعٍ جدا، وسابق عصره، ولا بد من وضع برامج خاصة للتعامل معهم. 

الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني توك شو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب

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