موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب السودان اليوم الأحد في مباراة ودية بينهما على ستاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب غينيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبهذا الفوز احتل منتخب الفراعنة صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه غينيا، برصيد 9 نقاط، ليتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته مساء أمس السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديًا.

واشتمل المران على أداء بعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة و التسديد على المرمي وضربات جزاء .



