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برلمان

رئيس تعليم الشيوخ: ملف التعاونيات يمس حياة المواطن المصري في شتى المجالات

النائب نبيل دعبس
النائب نبيل دعبس - رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

أكد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ملف التعاونيات من الملفات الهامة جدا والتي تمس حياة المواطن المصري في شتي المجالات، وهذا القطاع لو تم استغلاله استغلال جيدا لتم تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزراعة والرى، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه بشأن “تفعيل دور التعاونيات في مصر”.                                                                                        

وطالب دعبس، خلال كلمة أمام الجلسة العامة، بالعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية إلى أكثر من 8000 جمعية تعاونية، بحيث يكون في كل محافظة 300 جمعية على الأقل، على أن تتنوع تلك الجمعيات في مختلف المجالات.

وقال إن الجمعيات التعاونية شريك أساسي في العمل على خفض الأسعار في الأسواق المصرية، مطالبا أيضا بأن يكون هناك بروتوكول تعاون وتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الأمور الاستهلاكية للمواطن المصري، بحيث نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وعدم وجود وسطاء.

وأضاف النائب أن تلك الجمعيات لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل وبالطرق الصحيحة ستكون سببا رئيسيا لخفض الأسعار.

كما اقترح النائب العمل على إنشاء بنوك تعاونية، والتي تختلف في فلسفتها وطرق عملها عن البنوك التجارية المعروف بارتفاع نسب فوائدها، مشيرا إلى أن تلك البنوك ستعمل على دعم التعاونيات.

ملف التعاونيات النائب نبيل دعبس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجمعيات التعاونية

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