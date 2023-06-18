فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

سيطرت حالة من القلق على مشجعي منتخب مصر، وذلك بسبب تصريحات فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائد المنتخب في ظل غياب كابتن الفريق محمد صلاح، وعن مباراة جنوب السودان الودية، الأمر الذي جعل الجمهور يتخوف من مباريات بطولة إفريقيا 2024، والتي تأهل لها المنتخب بعد فوزة على منتخب غينيا الاسبوع الماضي.

منتخب مصر

من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

أكد فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله عن القائمة النهائية لمنتخب مصر، أنه هو المسؤل الأول عن اختيار قائد الفريق.

وقال فيتوريا: "أنا من سيختار قائد المنتخب الوطني، وتريزيجيه سيكون هو القائد أمام جنوب السودان إذا شارك فيها".

لماذا طلب المنتخب مواجهه جنوب السودان؟

وأجاب المدير الفني لمنتخب مصر فيتوريا عن سبب أختيار منتخب جنوب السودان لخوض مباراة ودية معة قبل أنطلاق بطولة إفريقيا والتي من المقرر أن تقام بكوت ديفوار خلال العام المقبل.

وقال فيتوريا: "كنا نبحث عن خصم له خصائص مختلفة عن الخصوم التي اعتدنا مواجهتها، ولذلك طلبنا مواجهة جنوب السودان وديًا".

ماذا يحتاج الفراعنة من مباراة جنوب السودان؟

وأكد فيتوريا، أن منتخب مصر يحتاج من مبارة جنوب السودان الودية آمرين مهمين الاول منهما هو الفوز في تلك المبارة، لكي يستمر المنتخب في انتصاراته وهذا يعزز العامل النفسي لدى الفريق.

وتابع فيتوريا قائلًا: "بالإضافة إلى اكتشاف عناصر جديدة، كي يؤدي الفريق في المستقبل بنفس المستوى الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة".

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة جنوب السودان وديا فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وجنوب السودان الودية ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

المنتخب المصري يفوز على غينيا

حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وبعد 24 ساعة من خوض المباراة، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب "الفراعنة" ضمن تأهله لكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة مجموعته، متفوقا على غينيا بفارق 3 نقاط.