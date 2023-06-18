إعلان كويتي عن قدرات البلاد النفطية.. وهذا ما سيصل إليه الإنتاج بعد سنتين

أكدت دولة الكويت ، أن الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تصل لإنتاج كبير يشارف على الــ 3 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي، وإن هذا الحجم من الإنتاج سيرتفع خلال السنتين المقبلتين، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي عربية.



جاء ذلك، في تصريح للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان اليوم الأحد.

وذكر العيدان، إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميًا الآن وستصل إلى ثلاثة ملايين في عام 2025، مؤكدا أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها أوبك وأوبك بلس.



ولفت العيدان ، إلى أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج العربي، التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسمة بين البلدين، ملتزمتان بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة انتاجية أربعة ملايين برميل يوميا في 2035.

وشدد على الأمر بقوله: "قادرون على تحقيقها" والحفاظ على هذا المعدل حتى 2040.



وحول حجم الاستثمار، أوضح العيدان، أن شركة نفط الكويت تعتزم انفاق نحو 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى سنة 2028/2027.



ولفت العيدان، إلى أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الآبار ومعالجتها، علاوة على بناء عدد من المنشآت.