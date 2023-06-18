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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«فتوى في البوس» و«عرنوس» يشاركان في المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط

صدى البلد

يشارك الفيلمان القصيران “فتوى في البوس” للمخرج سليم العدوي و"عرنوس" للمخرج سامر البطيخي، وهما من توزيع MAD Solutions، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي في الرباط (17 - 24 يونيو). 

ويُعرض الفيلمان في سينما النهضة، إذ يُعرض “فتوى في البوس” يوم الاثنين 19 يونيو الساعة 4:30 مساءً، وفيلم “عرنوس” يوم الثلاثاء 20 يونيو الساعة 4:30 مساءً.

عن فيلم “فتوى في البوس”

رجل في منتصف عمره، يتجول في الشارع ويتوقف لشراء مجلات وروايات إباحية من منصة لبيع الكتب والجرائد في الشارع. 

ينخرط الرجل في حوار مع البائع الذي يعتقد أنه غريب وغير مواكب للعصر، ويشرح له أن اقتناء مثل هذه الكتب والمجلات يقدم نوعا مختلفا من المتعة مقارنة مع الطرق الحديثة السهلة.

حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، وبطولة محمد السويسي وشريف الدسوقي ونادية خيري ومحمد الصاوي، وإنتاج Blackbox Productions وFilmhouse، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع في جميع أنحاء العالم.

عن فيلم “عرنوس"

أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي، الفتى الساذج، ومحمود، بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية، ما قد يعطل سير خطتهما.

شارك الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي، كما عُرض في أيام قرطاج السينمائية. 

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة النجمة صبا مبارك، وأحمد العمري، وزياد بكري، وفادي حدادين، ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions.

المهرجان الدولي للفيلم فتوى في البوس محمد الصاوي مهرجان الاسكندرية مهرجان الدولي للفيلم

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