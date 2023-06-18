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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور نادر.. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار إليها بغنائها بالإنجليزية

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، لابنته ياسمين فى أحدث ظهور لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية.

شاهد الفيديو هنا 

 وعلق ظافر العابدين: “ياسمين”. 

وتلقى ظافر عددا من التعليقات من جانب فنانين ليعربوا عن سعادتهم بموهبتها، مثل ميساء مغربى التي قالت: "الله يحفظها"، وعلقت الفنانة فريال يوسف: "ربنا يحفظها".

ظافر العابدين 

وكان آخر أعمال الفنان ظافر العابدين فيلمه “غدوة” الذى عرض فى عدد من المهرجانات العربية والعالمية، والذى قال عنه  في تصريحات لـ “صدى البلد”: “تحديت نفسي في صناعة فيلم “غدوة” الذي ظل مشروعًا فنيًا أحلم بتقديمه لسنوات، حتى حانت الفرصة وتعاونت في تأليفه من الكاتب أحمد عامر”.

وأوضح ظافر العابدين: “الصعوبة كانت تكمن في وجودي بالفيلم كممثل، فكنت مطالبا بالقيام بعدة أدوار أخرى بجانب إتقاني للتمثيل”.

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وتابع ظافر العابدين: “فخور برحلة الفيلم بالمهرجانات الدولية وحصوله على عدة جوائز، وزادت سعادتي بطرحه في دور العرض بعدد من الدول، ورصد ردود أفعال الجمهور”.

وحول دعمه لزوجته في مسيرتها الفنية، قال ظافر العابدين: “بالطبع يجب عليَّ دعم زوجتي في مشوارها الفني، فلطالما دعمتني هي بشتى الطرق، وقد أنتجت آخر أغنياتها وظهرت بها أيضًا”.

وكان الفنان ظافر العابدين، أبدى فخره بعرض فيلم “غدوة” بـ مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم في دورته الثالثة، مشيرا إلى أن استقبال الجمهور الأردني للفيلم كان مدهشا.

وقال ظافر العابدين، إن الفيلم يصور حياة عائلة بعد 10 سنوات من الثورة التونسية، وكيف أصبحت التغيرات التي طرأت على المجتمع التونسي، معلقا: “قبل سنوات حصلت على ورشة إخراج في الأردن مع الهيئة الملكية للأفلام”.

وتدور أحداث “غدوة” عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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