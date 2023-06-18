بـ 7 صواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف مركزا لإيواء المواطنين في خيرسون

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت مركزًا مؤقتًا للإقامة في منطقة خيرسون اليوم الأحد، ويتم تحديد معلومات عن الضحايا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح سالدو عبر قناته على تليجرام: "أطلق مسلحون أوكرانيون 7 صواريخ، 5 منها أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، على مركز إيواء مؤقت لمن تم إجلاؤهم في مستوطنة لازورنوي، وصاروخان أسقط أحدهما على القطاع السكني لمستوطنة ريكوفو بارتيزاني في جينيتشيسك البلدي.

وأضاف القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون: "تضرر مبنى المركز في لازورنوي والمباني السكنية الخاصة في بارتيزاني، ويجري الآن تحديد المعلومات عن الضحايا".

وفي وقت سابق، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المستوطنات الواقعة على الضفة اليسرى في منطقة خيرسون الليلة الماضية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس قذائف من نوع هيمارس، وصاروخ واحد من طراز ستورم شادو.