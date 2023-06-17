دبابة ليوبارد ألمانية تخلت عنها القوات الأوكرانية في حفرة على محور زابوريجيا.. شاهد

يقول الخبراء إن دبابات ليوبارد2، خصوصاً من نوع آي6، متطورة أكثر من جميع الدبابات السوفياتية المستخدمة بكثرة في هذه الحرب، وإنها قد ترجح كفة الجيش الأوكراني الذي بدأ هجوماً مضاداً منذ نحو 12 يوماً، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه دبابة ليوبارد2 الألمانية الصنع، وقد تركتها القوات الأوكرانية على حافة الطريق في منطقة زابوريجيا.

وقال حساب OSINT Defender عبر تويتر إن الدبابة من نوع ليوبارد2 آي4 وأضاف أنها على ما يبدو علقت في حفرة ما دفع بطاقمها الأوكراني إلى التخلي عنها.

وقدّر الحساب الذي يوثّق المواد الصورية على الإنتنرت ويعتبر مصدرا للاستخبارات المفتوحة، إن الدبابة كانت موجودة في منطقة زابوريجيا، ولكنه لم يحدد مكانها بطريقة أدق.