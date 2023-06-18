استثناء وحيد.. عمر خيرت: لا أشارك في أكثر من عمل بنفس الوقت

أكد الموسيقار عمر خيرت، أنه لا يشارك في عملين بوقت واحد، قائلا “لم أفعل هذا الأمر سوى مرة فقط من خلال مشاركتي في مسلسل الخواجة عبد القادر، وفرقة ناجي عطا الله”.

وأضاف عمر خيرت خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، أنه ليس لديه طقوس في أعماله، ووصل للاحترافية لأنه يقدم الأعمال بسهولة.

عمر خيرت

تأتي ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة، وهذه الخطة على أثرها تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الاستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي أيضا.

وكان قد حضر عدد من نجوم الفن لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت الذي أقيم بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم، والتي أكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.

وقبل الحفل، أجرى المؤلف الموسيقي عمر خيرت بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية.

وأكد عمر خيرت، أنه سيقدم للجمهور تجربة جديدة وممتعة من خلال هذا الحفل ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت التي تم التحضير لها.