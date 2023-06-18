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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل عيد الأضحى المبارك.. تحرير 88 محضرا تموينيا بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط،جهودها لمتابعة تلك المنظومة،  حيث شنت حملات متتالية بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطري والصحة استهدفت الأسواق بمناطق مختلفة..

 

أسفرت تلك الحملات التى تم تنفيذها على مدار يومين بنهاية الاسبوع الماضى، تحرير ٨٨ محضرا للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة..

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع و صرف حصص الدقيق للمخابز وكذا إحكام الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة و عدم المغالاة فى أسعارها.

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