طلعت عبدالقوي: مصر مرت بالعديد من الظروف الصعبة منذ 2014.. فيديو

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدولة المصرية مرت بالعديد من الظروف الصعبة منذ عام 2014 بداية من محاربة الإرهاب في سيناء وحتي أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "طلعت عبد القوي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية قدمت 1.7 مليار جنيه دعم للفئات الأولى بالرعاية حتى لا يشعرون بالأزمات العالمية ويتم توفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي اقتصاديات دول العالم أجمع.

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي، أن ما تم إنفاقه للأسر الأكثر احتياجا خلال المؤتمر الأول للتحالف في يناير 2022 بلغ 14 مليار جنيه، تم توزيعهم عن عدة طرق منها إنشاء مشاريع واعانات.