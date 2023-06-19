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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة عطاء.. شاهد زوج يترك عمله لرعاية زوجته وشقيقتها

الأستاذ أبو المعاطي
الأستاذ أبو المعاطي محمد

‏قال الأستاذ أبو المعاطي محمد من الدقهلية انه ترك عمله لرعاية زوجته وأختها وشقيقته.

 

وتابع أبو المعاطي محمد خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان متزوجا بشكل طبيعي جدا وزوجته كانت طبيعية ولا تعاني من أي مشاكل وكانت تقوم بكل الواجبات المنزلية الطبيعية ثم وجد أن الأمر بدأ مع شقيقته وبدأ عليها علامات مرض ضمور العضلات.

 

ضمور العضلات

 

وأضاف أنهم لم يعرفوا ما هو ضمور العضلات وكل التشخيصات كانت تقول أنها ليونة في المفاصل و التشخيص كان بعيد عن ضمور العضلات، ثم المرض أصاب زوجته بعد الولادة الثانية وبدأ ظهور عليها علامات المرض من سن 22 عام وبدأت في السقوط بشكل مفاجئ لأن هذا المرض يبدأ من القدمين، ثم أصيبت أخت زوجته بنفس المرض، مؤكدا أنه قرر ترك عمله "نجار موبيليا" لمراعاتهم.

عمرو الليثي أبو المعاطي محمد الحياة ضمور العضلات نجار

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