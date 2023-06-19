طارق السعيد: فيتوريا أعاد شخصية منتخب مصر.. وحققنا مكاسب من ودية جنوب السودان

قال طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني حقق عدة مكاسب من خوضه ودية جنوب السودان، مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف السعيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب استفاد بالدفع بالوجوه الجديدة لتحقيق الانسجام، مشددًا أنه رغم عدم قوة المنافس إلا أن المنتخب كان له شكل مميز في الملعب.

وأشار إلى أن روي فيتوريا، يحظى بحب كبير من اللاعبين، ونجح في استعادة هيبة المنتخب الوطني بإفريقيا، بفضل النتائج التي يحققها منذ توليه المهمة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها.

وواصل طارق السعيد، أن كل الخطوط في الملعب بين لاعبي المنتخب كانت مترابطة وسط حالة من الانسجام الكبير، مضيفًا «المنافس كان ضعيف وبدون خبرات دولية، لكن منتخب مصر فرض شخصيته وهو ما فعله في مباراة غينيا أيضًا التي أعادها فيتوريا».

https://www.youtube.com/watch?v=wlNBr9zUAl8