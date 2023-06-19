نشر الإعلامي أحمد شوبير صورا من تدريبات الاهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق علي الصور كاتبا : الأهلي يستأنف تدريباته بملعب التتش استعداداً للمباريات المقبلة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في القاهرة، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في المغرب.