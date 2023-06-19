في عيد ميلاده.. تعرف على عمر الفنان أحمد مكي

يحل اليوم الإثنين الموافق ١٩ يونيو عيد ميلاد الفنان أحمد مكي، والذي اتم عامه الـ 43، وقد قدم عدد كبير من الأعمال الهامة على مدار مشواره الفني حتى الآن.

وكشف الفنان أحمد مكي عن فوزه فى مسابقة الحمام الزاجل بدولة الامارات الشقيقة ، وذلك عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” .

وعلق أحمد مكي قائلاً : الحمد والشكر لله كسبت في سباق الحمام الزاجل المقام في دوله الإمارات الشقيقة، Emirates one loft race ) و هو سباق عالمي يشارك فيه الكثير من دول العالم ... وعدد الطيور المشاركة (1991 طير) حصلت على: المركز 13 في مسافة 213 كم ، المركز 22 في السباق النهائي مسافة 400 كم وهذا السباق الأخير لم يرجع من كل الحمام إلا 50 طيرا فقط نظرا لصعوبة ظروف السباق وعاد في اليوم الثاني أول طير من الطيور المفقودة وكان طير من طيوري أيضا وحصل بذلك على المركز الـ51، مركز الآيس تفوق عام رقم 26 على 1991 طير من دول العالم.

مسلسل الكبير أوي

وكان قد حققت اجزاء مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا في دراما رمضان، وتمكن مخرجه أحمد الجندي من استعادة الحالة الكوميدية التي كان عليها العمل في انطلاقته الأولى، بعد الاستعانة بأبطال جدد على رأسهم مربوحة “رحمة أحمد”، وتقديم مشاهد كوميدية في مهرجان المزاريطة بنسخته الأولى.

قصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكي ممثل، ومخرج، وكاتب، ورابر مصري، ولد فى 19 يونيه 1980، فى وهران، في الجزاير، أول ظهور له كان فى فيلم ابن عز، ومن ثم أخرج فيلم الحاسة السابعة عام 2005.