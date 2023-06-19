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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش بتتكسفي على سنك| الجمهور يسخر من فيفي عبده.. لهذا السبب

فيفي عبده
فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده، لسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها فيديو من خلال صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

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علقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: “لما كنت في الرياض لمعرض انا عربية الفندق كان عامل انذار حريق تجريبي و اخلاء الطواريء للمبني و انا ماشوفتش الورقة و هنادي بنتي ماقلتليش انا افتكرته حريق بجد .. اسكوزمي بجد ما يوقع الا الشاطر”.

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وجاءت التعليقات كالاتي: “هو انتي مش بتتكسفي على سنك”، و"انذار حريق كاذب ايه وكيمية المكياج اتقل من برج ايفيل"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء حضورها حفل زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور. 

 

وظهرت فيفى عبده فى الفيديو وهى ترقص مع المطرب عمرو دياب وقامت بتقبيله وهو ما أثارت حالة من الجدل عبر حسابها بين متابعيها. 

 

وجاءت بعض التعليقات سلبية بينما حرص عدد كبير من متابعيها على توجيه التحية لها وإعجابهم بالفيديو ولعل من أبرز هؤلاء الفنانة جومانا مراد التى قالت: “قمر يا فوفا”، وبينما قالت ابنة فيفى عبده "عزة مجاهد": بسم الله ما شاء الله يا فوفا ربنا يحفظك قمرايه حبيبتي". 

 

شاهد الفيديو هنا 

كما علقت المطربة مروة ناجى قائلة : “فوفا القمر” واكتفت الفنانة هند صبرى بتعليق من خلال ايموشن قلب.

فيفي فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده الإنستجرام المطرب عمرو دياب

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