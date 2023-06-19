في عيد الأب.. ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها

حرصت الفنانة ملك احمد زاهر علي تهنئة والدها بعيد الاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت ملك أحمد زاهر صورة برفقة والدها وعلقت قائلة: “عيد أب سعيد لحب حياتي”.

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفي اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".