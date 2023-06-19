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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

صدى البلد

كشفت الفنانة ليلى علوي اسرار لاول مرة من خلال برنامج كلمة اخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي وقالت انها قررت الابتعاد عن المسلسلات هذه الفترة والاهتمام بالسينما.

تصريحات الفنانة ليلى علوي

حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة on.

وتفاجأت ليلى علوي، بمكالمة ابنها بالتبني خالد، وقال: “أمي  عبارة عن قواعد والتزام واحترام بالأخص المواعيد، وأحلى حاجة بحبها فيها حبها وطيبتها وقلبها الطيب الأبيض وأصعب حاجة أني أزعلها مني، وتكون بتتعامل معايا وأنا عارف أنها زعلانة".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ليلى علوي الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ليلى علوى تصريحات ليلى علوي

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