بإجمالي 2 مليون و50 ألف جنيه.. تجديد حبس مستريحة تجارة الأراضي بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس موظفة في منتصف العقد الخامس من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في عرضها الثالث على النيابة العامة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيهًا، من 14 شخصًا، بزعم توظيفها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري.

وذلك مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنها لم تفٍ بوعدها ولم ترد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمد ر.أ.أ- 37 سنة- حاصل على دبلوم تجارة، و13 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المركز".

ويتضمن تضررهم من المدعوة "إبتسام ع.أ.أ- 45 سنة- موظفة- وتقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا انها لم تفٍ بوعدها ولم ترد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.