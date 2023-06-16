وفاة الأخ الثالث للطفلين ضحية الآيس كريم في سوهاج

التحق الصغير "أمين ح.أ- 6 سنوات"، منذ قليل، بشقيقتيه "ريم ح.أ- 8 سنوات، وبسمة ح.أ- 7 سنوات"، عقب حجزه بالمستشفى في محاولة من الأطباء لإسعافه وإنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولحق بشقيقتيه إلى مثواهما الأخير؛ إثر تناولهم ممنوعات الطعام "حلوى أطفال وآيس كريم"، دائرة بندر المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، دائرة بندر المنشاة.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كل من:" ريم ح.أ- 8 سنوات- وشقيقتها بسمة ح.أ- 7 سنوات، وشقيقهما أمين ح.أ- 6 سنوات"، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر تناولهم ممنوعات الطعام "حلوى وآيس كريم"، وتوفيت الأولى والثانية أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما، ثم لحق بهما شقيقهما الثالث منذ قليل.

وأفادت والدتهم المدعوة "شريهان ف.أ- 37 سنة- موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة- وتقيم دائرة المركز"، بأنه أثناء تواجدهم بدائرة القسم للتنزه تناول أنجالها ممنوعات الطعام "حلوى- وآيس كريم"؛ ولوجود تاريخ مرضي مزمن لهم "سكر"، شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور، وتوفيت الأولى والثانية عقب ذلك، ثم لحق بهما شقيقهما الثالث منذ قليل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.