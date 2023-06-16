قطار مُحمل بالفوسفات يدهس طالبًا في سوهاج

انتهى عُمر طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، أسفل عجلات قطار مخصوص مشحون فوسفات "أسوان- القاهرة"، أثناء عبوره من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بناحية بندر المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود إشارة من ناظر محطة سكة حديد المنشاة، مفادها انتهاء حياة المدعو "عمرو خ.ع- 18 سنة- طالب- ويقيم بناحية دائرة المركز"، أسفل عجلات قطار مخصوص مشحون فوسفات "أسوان- القاهرة"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور القطار مخصوص مشحون فوسفات "اسوان، القاهرة"، بناحية بندر المنشاة تلاحظ له قيام المذكور بالعبور من مكان غير مُخصص لعبور المشاه، وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب، وإصطدم به ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفله.

وبسؤال جده المدعو "عبد العزيز ع.م- 70 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.