عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 104846.624 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 104846.624 طن قمح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أنه تم توريد 104846.624 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المُزارعين، وينشر لكم موقع صدى البلد بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

فحص 1126 مريضا في قافلة جامعة سوهاج الطبية المجانية بقرية كوم غريب

سوهاج في 12 ساعة.. النيران تلتهم سطح منزل و8 أحواش ورأس ماشية

بيان توريد الأقماح بسوهاج

وصرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" منذ قليل، أن بيان التوريد جاء كالأتي:" 25002.069 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 17392.374 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 28245.732 طن قمح من صوامع غرب طهطا، 1126.106 طن قمح من شونة طما الملحقة".

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعل تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل،

ولفت "إبراهيم" إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن.

وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، يُستخدما عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تُتابع بصفة مُستمرة؛ من أجل مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين، والعمل على حلها وإزالة أية عوائق فورًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج وزارة التموين صوامع قمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

الأهلي يقترب من ضم نجم بيراميدز بالميركاتو الصيفي

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

وباء جديد ينتشر في مدينة عربية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدء تلقي الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة سوهاج الأزهرية

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

استطلاعات: الليكود يعزز قوته في إسرائيل

لتعزيز العلاقات.. الرئيس الروسي سيلتقي بنظيره الإماراتي في سان بطرسبرج

طريقة إحرام النبي في حجة الوداع.. تعرف على السنن والمحظورات

مجزرة عائلية في العراق.. ماذا حدث؟

بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة المكرونة بالبسطرمة| شهية وغير تقليدية

عمرها آلاف السنين.. لغز أسوار من الحجارة الضخمة على طول نهر النيل في مصر

10 صور تكشف إطلالات شقيقة محمد صلاح| أنيقة ومحتشمة

نشرة المرأة والصحة| عارضة أزياء سعودية تشعل السوشيال ميديا بجمالها... طريقة تحميك من سرطان القولون

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ