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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ : 30 يونيو أنقذت مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  اليوم هو غرة ذي الحجة و  نعيش الأيام العشرة الأوائل منه فى رحاب عيد الاضحى المبارك الذي نتذكر فيه اسمى معانى الولاء والتضحية، فكل عام وحضراتكم بخير، مع تمنياتنا لمن فازوا من السادة الأعضاء وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور".

واضاف: “ كما أنه بعد أيام قليلة تهل علينا، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة ٢٠١٣. التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه، فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم، ودحر إرهابهم، ونالوا وبال أمرهم، بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل”.

و اضاف: “ وفى نفس الوقت سارع الشعب خطاه لبناء الدولة، لتتبوأ مكانها اللائق بها، وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة، خلف قيادته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

و قال “ وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهاني القلبية لشعبنا العظيم ولقيادته الرشيدة بمناسبة هذه الذكرى، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ، ونموذجاً فريداً في تاريخ الثورات  بما جسدته من معان وقيم نبيلة”.

و قال رئيس الشيوخ: ونجدد العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبنى وطناً قوياً يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و اختتم رئيس الشيوخ قائلا “ حفظ الله مصر ووفق قائدها لتحقيق خير البلاد والعباد. وكل عام وشعب مصر العظيم بخير”.

 

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غرة ذي الحجة عيد الأضحى المبارك الصراع الأهلى

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