عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات مؤثرة تضرب بايرن ميونخ قبل مباراته أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

دي ليخت
دي ليخت

يفتقد فريق بايرن ميونيخ جهود مدافعه الهولندي ماتييس دي ليخت ولاعب الوسط جمال موسيالا في مباراة الفريق ضد مضيفه شتوتجارت، في المرحلة الـ32 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) السبت.

txt

الجيل : تأسيس اتحاد القبائل العربية مرحلة جديدة من دعم الكيانات الوطنية المصرية

txt

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحافي الجمعة: «ماتييس دي ليخت لن يكون مع الفريق. من المقرر أن يعود للتدريب الأحد، ثم لدينا ثلاثة أيام. جمال موسيالا لن يكون معنا أيضا».

وغاب دي ليخت عن مباراة بايرن ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في أربطة الركبة، في حين بدأ موسيالا اللقاء، لكنه كان يعاني أيضا من مشكلات في الركبة.

وأضاف توخيل أن الجناح ليروي ساني سيسافر مع الفريق لشتوتغارت، بينما تحوم الشكوك بشأن المدافع دايو أوباميكانو.

بدأ بايرن لقاءه أمام ريال مدريد بالكوري الجنوبي كيم مينجاي في الدفاع، لكنه كان مسؤولا عن خطأين فادحين تسببا في هدفي الفريق الملكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب «أليانز أرينا».

وانتقد توخيل كيم بعد المباراة، لكنه قال: «سيستمر في الحصول على دعمنا الكامل ويحظى بمؤازرتنا. هناك فرصة جيدة أن يلعب السبت».

وأوضح المدرب الألماني: «هناك طرق للدفاع أكثر من أن تكون عدوانيا دائما. إنه شخص يريد الدفاع بطريقة شرسة للغاية. هذه هي الطريقة التي يرى بها نفسه. الأخطاء جاءت من قوة دفع جيدة».

ومن الممكن أن يمنح بايرن بعض الراحة لعدد من عناصره الأساسية، بعدما ضمن الفريق تأهله لدوري الأبطال في الموسم القادم، وانتهاء المنافسة رسميا على لقب بوندسليغا هذا الموسم لمصلحة باير ليفركوزن.

وحجز شتوتغارت مقعده أيضا في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، حيث لعب الحارس ألكسندر نوبل، المعار من بايرن ميونيخ، دورا هاما في إنجاز المهمة.

وتابع توخيل: «أليكس يقوم بعمل ممتاز. نحن سعداء للغاية بكيفية تطوره وأهميته. مستواه مثير للإعجاب مثل أداء فريق شتوتغارت».

بايرن ميونيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

موضوعات متعلقة

فايزة حيدر: أنا أول مدربة معتمدة من الدوري الإنجليزي.. وهذه مشاكل الكرة النسائية

طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية

أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008

ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

مدرب مانشستر يونايتد يتراجع عن تصريحاته ويشيد بلاعب بروسيا دورتموند

الزمالك يفوز على البنك الأهلي ويواصل انتصاراته في الدوري

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

أول سيدة تتولى تدريب فريق ألماني في التاريخ

ترشيحاتنا

إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية

ألمانيا تعلن موعد الكشف عن قائمتها المشاركة بأمم أوروبا

ألمانيا.. حريق في مصنع أسلحة وانتشار سحابة سامة

بطريرك الروم الكاثوليك يترأس خدمة الساعات الكبرى وصلاة الغروب ورتبة إنزال المصلوب بالظاهر

شقيقتها حاولت إنقاذها وأصيبت معها.. مرض نفسي يدفع فتاة لإشعال النيران بنفسها

بشرى سارة للشباب| “الاتصالات” تعلن توفير 65 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة | شاهد

الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ