ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

أثار مقطع فيديو لكنيسة مغمورة بالكامل بعد جفاف نهر جريخالفا بالمكسيك عرضته فضائية "يورو نيوز عربي" الكثير من الجدل والذي يوضح ظهور كنيسة كاثوليكية رومانية شيدت في القرن السادس عشر، من تحت نهر غريخالفا، وذلك بعد موجة الجفاف، التي تشهدها المكسيك.

ووفقا لمقطع الفيديو كانت الكنيسة مغمورة بالكامل عند بناء سد مالباسو وذلك في ستينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من تلك الكنيسة المغمورة قد تظهر جزئيًا في كثير من الأحيان وذلك عند تراجع مستويات المياه، إلا أن الجفاف قد جعلها مكشوفة تمامًا، ما تسبب في جذب الكثير من السياح ليستمتعوا بالتجول حول بقايا تلك المبنى.