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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صدى البلد

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائبًا للأمير.

 

وبحسب وسائل إعلام كويتية، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح المفوض من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء، لأعضاء الحكومة: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح".


وطالب الصباح، الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

 

وقال: "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة".

 

وفي الحكومة المكونة من 15 وزيرا، احتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا المالية.

 

وقد عاد إلى الحكومة الجديدة من تشكيلة سابقة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط.

تعيين رجل أعمال وزيرا للنفط في الكويت

الكويت.. مرسوم عاجل بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

الحكومة الكويتية الجديدة الكويتي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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