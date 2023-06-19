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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حدث تاريخي| هاني فرحات قائد اوركسترا باريس.. الليلة

هاني فرحات
هاني فرحات

بحضور روساء دول الإتحاد الأوربي وعدد كبير من الشخصيات العالمية يقود الموسيقار المصري هاني فرحات الليلة حفل الإعلان عن أكسبو 2030 بباريس.

ويقوم فرحات بقيادة اوركسترا باريس الفيلهارموني بحضور ولي العهد السعودي، ويعتبر هذا الحفل الإستثنائي تتويجا لنجاحات فرحات خلال الفترة الاخيرة بتولى مصري  قيادة اوركسترا بهذا المستوي العالمي أمام هذا الكم من الشخصيات الهامة.

قدم فرحات قبل أيام حفل ضخم للنجم محمد منير في جدة،  ووجه خلاله محمد منير الشكر لأهل السعودية، خلال حفله المقام بالمملكة، بعد حسن الاستقبال الذي حظى به هناك.
 

وقال منير، خلال الحفل: «أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة».

وتصدر هاني فرحات تريند “تويتر”، حيث اشتعلت السوشيال ميديا فور إذاعة الحفل، وكان تفاعل الجمهور مع ابداع هاني فرحات استثنائيا كالعادة.

وانطلق حفل الكينج محمد منير، ليلة الجمعة 16 يونيو، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وجاء الحفل تحت اسم «مشواري»، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

ويأتي هذا الحفل للكينج محمد منير كنوع من أنواع التكريم، بعد رحلة طويلة من العطاء فى المجال الفني وتحديدا فى الغناء، وهو الذى عشقه منير من صغره وقرر أن يلفت أنظار العالم بفنه فكانت هذه رحلته.

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