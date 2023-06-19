بحضور مدحت صالح.. الأوبرا تعلن التفاصيل الكاملة لمشروع "الأساتذة"

عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا بحضور رئيسها الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح اعلنت خلاله تفاصيل المشروع الفنى الجديد "الاساتذة" والهادف لاعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره احد الالوان الابداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا رحب خلالها بالحضور، وقال ان الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تساند وتدعم هذا المشروع الفنى الجديد المقام بالتعاون بين كل من دار الاوبرا والفنان الكبير مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية التى وجه لها الشكر لاهتمامها بالقاء الضوء على انشطة وعروض الاوبرا.

وأضاف أن الموسيقى العربية لون فنى ثرى مر بالعديد من المراحل وقدمت الحان متنوعة وذلك من خلال انتقال الالحان من شكل التخت التقليدى الى الصورة الاوركسترالية الحديثة والمتطورة من دون المساس بالبناء الاساسى للالحان والمقامات.

وأعلن عن إقامة أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير، مشيرا إلى أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته القادمة 32 تضم مسابقة خاصة بالتوزيع الموسيقى على ان يتم عزف الاعمال الفائزة فى حفل يخصص لذلك فى ختام المهرجان .

من جانبه وجه النجم مدحت صالح الشكر للحضور ولرئيس الاوبرا، مؤكدا ان فكرة المشروع تعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية من خلال توزيع مجموعة من الحان العمالقة المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب، فريد الاطرش، كمال الطويل، محمد الموجى ، رياض السنباطى، محمد فوزى، الرحبانية (لبنان)، طلال مداح - سراج عمر (السعودية)، عبد الحميد السيد ( الكويت ) وغيرهم من خلال عدد من الموزعين الموزعين منهم احمد مصطفى - احمد الموجى - اسامة كمال عن طريق تكوين متناغم بين الالات الموسيقية المختلفة.

وأكد ان اختيار عدد من ايقونات الملحنين العرب تعد رسائل حب للاشقاء، مشيرا إلى أن إعادة صياغة الأعمال الغنائية القديمة تتيح الفرصة لتقديمها بشكل جديد يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة.

ووجه الدعوة لجميع زملاءه من الفنانين للمشاركة فى المشروع لتحقيق الهدف المنشود، لافتا الى انه جار دراسة استضافة اصوات واعدة مميزة إلى المشروع لتقديم جيل جديد من الموهوبين.