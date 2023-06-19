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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 600 طن أوراك وصدور دجاج مجمدة.. فيديو

صدى البلد

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى موضحا إن الوزارة تطرح 150 رأس ماشية يوميًا، وأن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 195 جنيهَا للكيلو الطازج، و160 جنيهًا للكيلو المجمد، و85 جنيهًا لكيلو الدواجن.

https://youtu.be/1BsdZQO2ez4


أضاف انه تم التعاقد على 10 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا بنسبة تخفيض 25% عن السوق الحر كما تم التعاقد على 600 طن من الأوراك والصدور دجاج مجمد لطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية للمستهلك.

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وتابع كمال: تم إقامة 36 شادرا على مستوي الجمهورية لطرح الخراف، وتم التعاقد علي حوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.

وتابع كمال: تم إقامة 36 شادرا على مستوي الجمهورية لطرح الخراف، وتم التعاقد علي حوالي 10 آلاف رأس من الأغنام.

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