مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

نجمات تعرضن للخيانة الزوجية .. تعرضت الكثير من الفنانات للخيانة رغم جمالهن ، واعترفن بذلك أمام الجمهور دون رهبة، وكان آخرهم الفنانة ليلى علوى , والتى كشفت إنها تعرضت للخيانة، ولم تتمكن من مسامحة الشخص الذي خانها، موضحة أن هذه الخيانة قضت على الثقة.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج « كلمة أخيرة » الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي ، عبر شاشة «on»، أن الثقة والاحترام أساس أي علاقة ليكتمل الحب، مؤكدة أنها لا تسامح أبدا في الخيانة.

غادة عبد الرازق

كما صرحت غادة عبد الرازق بأحد البرامج أنها تعرضت للخيانة مرة واحدة فقط، وسط زيجاتها التي وصل عددها إلى 10 زيجات ، وطالبت زوجها بالطلاق فور علمها بالخيانة، وبعد انفصالها عنه تصالحا وأصبحا أصدقاء.

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