بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

تصدرت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد كشفها عن موعد زواجها.

وظهرت نادين نسيب نجيم من قبل في صور مع حبيبها في الماء وهو يحملها، وظهرت في صور أخرى وهي تستمتع بوقتها في البحر، ثم وهي تتنزه وسط الطبيعة في المالديف.



وتحرص نادين، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وتتمتع الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل إطلالاتها.

تتميز الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بألوان النود.

وخلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".

وعن علاقتها بخطيبها وكيف بدأت قالت نادين نسيب نجيم: "عندما تعرفت على خطيبي كانت علاقتنا صداقة، ومع الوقت شعرت أن به الأشياء التي تسعدني وهذا لا يعني أنه أفضل من زوجي الأول هادي، فزوجي السابق لم يكن مناسبا لي لكن من الممكن أن يكون لامرأة أخرى هو رجل أحلامها".

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