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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أوراك الدجاج المشوية بدون فحم

وراك دجاج
وراك دجاج

طريقة عمل أوراك الدجاج مشوية بدون استخدام الفحم باستخدام الفرن أو الشواية الكهربائية، وفيما يلي طريقة عمل أوراك الدجاج المشوية بدون فحم للشيف حميدة عثمان. 

المكونات لطريقة عمل أوراك الدجاج المشوية بدون استخدام الفحم


- 4 أوراك  دجاج مشوي
- 1 حبة بصل مفرومة
- 2 فصوص ثوم مفرومة
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- عصير ليمونة واحدة
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

 

طريقة عمل أوراك الدجاج المشوية بدون استخدام الفحم

 

1. قومي بإعداد الحشوة بوضع اللحم المفروم في وعاء وإضافة البصل والثوم والكزبرة والكمون والفلفل الأسود والملح، ثم قومي بخلط المكونات جيداً.
2. افردي اوراك الدجاج المشوي على سطح العمل، وفي الوسط من كل ورقة ضعي مقدار من الحشوة وشكليها على شكل أسطوانة.
3. قومي برش العصير الطازج لليمون والزيت الزيتون على الأسطوانات المحشوة.
4. اخلطي أوراك الدجاج مع المكونات للتتبيلة .
5. ضعي اوراك الدجاج المشوي في صينية الفرن، ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
6. ضعي صينية الفرن في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج اللحم ويصبح لونه ذهبياً.
7. بعد الانتهاء من الطهي، تبلي أوراك الدجاج المشوي بالقليل من الليمون والزيت الزيتون.
8. قدمي اوراك الدجاج المشوي مع السلطة أو الرز المفضل لديك.

يمكن استخدام نفس الوصفة وتسخين أوراك الدجاج المشوي على شواية كهربائية بدلاً من الفرن، ويتم ذلك عن طريق وضع اوراك الدجاج المشوي على شواية كهربائية مسخنة مسبقاً، وتقليبها من حين لآخر لتتحمص من كل الجهات حتى يصبح لونها ذهبياً وينضج اللحم.

استخدام الفحم استخدام الفرن بوب حدة دقيقة درجة بصل مفروم صوص ثوم لزيت الزيتون ​​​​​​​health

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