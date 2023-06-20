حصيلة فادحة من الخسائر.. أوكرانيا تسقط 28 طائرة مسيرة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية نجاحها في التصدي لضربات الجيش الروسي وتكبيده خسائر كبيرة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت الوزارة الأوكرانية أنها أسقطت 28 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا عليها، في حصيلة كبيرة من أصل 30 مسيرة أطلقتها روسيا.



وذكرت الوزارة الأوكرانية أن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، ما يشير إلى العدد الهائل الذي زودت به إيران روسيا من طائرات.



يأتي ذلك فيما يتواصل الدعم لأوكرانيا لتصمد امام القوة الروسية.

وفي ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أمس الاثنين عن تعهدها بمضاعفة ميزانيتها للدعم العسكري الموجه لأوكرانيا بأكثر من الضعف، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية .

وقررت الدنمارك، في مارس اقتطاع تمويل بنحو مليار دولار لأوكرانيا، والذي سيوجه للجيش الأوكراني، فضلاً عن المساعدات المدنية والتجارية، بينما تخوض البلاد حرب ضد روسيا.

وذكرت التقارير، أن هذا الدعم سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان اليوم الاثنين إن الدولة وعدت بتقديم 2.6 مليار دولار إضافية للجيش الأوكراني ، سيكون معظمها متاحًا بين عامي 2023 و 2024 .

وأضافت الوزارة: "تُظهر الدنمارك تضامنها مع أوكرانيا من خلال دعم متعدد الأوجه وممتد سيتم تقديمه على المستوى الثنائي وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا".