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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل الطرق لإزالة الماسكارا المقاومة للماء

أفضل طرق إزالة الماسكارا
أفضل طرق إزالة الماسكارا المقاومة للماء

تعتبر الماسكارا المقاومة للماء من أفضل الطرق للمحافظة على الرموش لوقت أطول ولجعلها تقاوم جميع العوامل حيث من الصعب إزالتها، ولكن لهذه الطريقة أضرار كبيرة على الرموش لأنها تحتاج إلى الكثير من الجهد لإزالتها الأمر الذي لا يؤدي إلى تساقط الرموش وإتلافها فحسب بل وإلحاق الضرر بالبشرة حول العين.

ووفقا لموقع"pharmeasy" يمكنك استخدام أفضل طرق لإزالة الماسكارا المقاومة للماء دون ضرر وبأمان ، وهي من خلال اتباع الخطوات التالية:


أفضل طرق إزالة الماسكارا المقاومة للماء


تطبيق مزيل مكياج مخصص للمنتجات المقاومة للماءضعي القليل من مزيل مكياج العيون على كرة قطنية ،أغلقي جفونك وضعي الضمادة القطنية على الجزء العلوي من رموشك لبضع ثواني.
امسحي بلطف إلى الأسفل باتجاه أطراف الرموش.
كرّري هذه الخطوات حتى تزول كل آثار الماسكارا.

 

وينصح الخبراء باستخدام مزيل مكياج لا يسبب الحساسية ،إذا كانت بشرتك جافة وحساسة فإن ماء الميسيلار هو الحل، حيث يعتبر مزيلاً مثالياً للماسكارا المقاومة للماء لأن تركيبته الزيتية لطيفة جداً على الرموش.


زيت اللوز والجوجوبا:

أضفي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز أو الجوجوبا مع ملعقتين كبيرتين من البندق والقليل من الماء، صب المزيج في وعاء شفاف، ورجه حتى يتجانس بشكل صحيح. اغمسي كرة قطنية في الوعاء لإزالة الماسكارا.


استخدام بعض الزيوت الطبيعية لإزالة الماسكارا:

اللجوء إلى زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز لازاله الماسكارا كما يلي،ضعي القليل من الزيت الذي تختارينه على قطعة من القطن.
ضعي القطن على جفنك واتركيها ترتاح لبضع ثوان ،امسحي برفق باتجاه أطراف رموشك بدون فرك أو شد ،كرري هذه الخطوات حتى تتكسر تركيبة الماسكارا ولا تتركي أي آثار لها على رموش، يمكنك استخدام منديل مبلل للتخلص من بقايا الزيت المتبقي على عينك.

أضرار كبيرة الزيوت الطبيعية الحاق الضرر زيت جوز زيت جوز الهند زيت الزيتون أفضل طرق إزالة الماسكارا المقاومة للماء ​​​​​​​health

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